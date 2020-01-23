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Китайская вирусная пневмония
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СМИ: в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа

Врачам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в тяжелом состоянии
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© AP Photo/Michael Sohn

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО). Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

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"Госпиталь Уханьского университета успешно вылечил одного тяжело больного пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа (мужчина, 53 года), при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это первый подобный случай в провинции Хубэй", - пишет портал.

Мужчина почувствовал недомогание и лихорадку 1 января и обратился к врачам. На протяжении нескольких дней температура тела достигала 39 градусов, а обычные меры терапии не приносили результата. Легкие пациента были в серьезной степени поражены вирусом, поэтому врачи подключили его к аппарату ЭКМО. Благодаря этому состояние мужчины постепенно стабилизировалось, и он пошел на поправку. Как отмечают врачи, если повторный лабораторный анализ подтвердит отсутствие коронавируса в крови пациента, он вскоре будет выписан.

По последним данным, число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 14:00 четверга по местному времени (09:00 мск) возросло до 617 человек. Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (14).

В настоящее время случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Еще в трех регионах врачи заявили о подозрениях на заражение коронавирусом - это провинция Шэньси (4 неподтвержденных случая), Ганьсу (1) и автономный район Внутренняя Монголия (1). В настоящее время эпидемиологи проводят соответствующие лабораторные анализы.

Город Ухань фактически находится на карантине, так как воздушное, железнодорожное, автомобильное и водное сообщение с ним временно приостановлено. Жителям города запрещено "без особой причины покидать город". Железнодорожное сообщение также приостановлено с соседним городом Эчжоу.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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