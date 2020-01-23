У госпитализированных в Петербурге нет признаков, позволяющих подозревать коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Признаков, которые позволяют подозревать коронавирус у двоих госпитализированных в Петербурге, нет, сообщили в четверг журналистам в комитете по здравоохранению города.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Состояние пациентов по-прежнему оценивается как средней тяжести. Нет клинических и лабораторных признаков, которые бы позволили подозревать коронавирус. Диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию", - сказали в пресс-службе.

В городском комитете здравоохранения также отметили, что медики пока уточняют диагноз, исследования продолжаются.

В нескольких региональных СМИ и Telegram-каналах в среду распространилась информация, что прилетевшего из КНР россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Всего инфекционную больницу им. С. П. Боткина доставили двух человек. Гражданин России, прилетевший из Китая, направлен в больницу из аэропорта Пулково. Второй пациент, как ранее сообщил ТАСС главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев, является китайским студентом, который тоже недавно вернулся из Китая. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу ранее ТАСС сообщили, что студент прилетел в город из КНР неделю назад.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

В новость внесены изменения (11:06 мск) - добавлены подробности.