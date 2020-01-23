Сербия и Черногория не договорились по вопросу церкви

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Лидеры Сербии и Черногории Александар Вучич и Мило Джуканович не смогли достичь общих позиций по ситуации вокруг Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом газете Blic заявил в четверг сербский президент по итогам переговоров со своим коллегой в Иерусалиме.

"Мы долго разговаривали о положении сербского народа и недавно принятом законе о свободе вероисповедания в Черногории и согласились, что наши позиции очень удалены и по этим вопросам нет возможности достичь общей позиции. В то же время мы разговаривали как цивилизованные и ответственные люди, отдающие себе отчет, что Сербия и Черногория не должны быть противопоставлены друг другу и необходимо в кратчайшие сроки продолжить переговоры ради снижения напряженности и поиска решения", - заявил Вучич.

По его словам, также обсуждался "европейский путь Сербии и Черногории и большая координация в будущих выступлениях перед европейскими институтами". Вучич и Джуканович также намерены "продолжить разговор о большей свободе и скорости движения товаров, людей и услуг в регионе".

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 г. парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Джуканович.

Президент Черногории обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ.

Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.