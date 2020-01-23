Крупнейший курорт на Хайнане создал штаб по борьбе с распространением пневмонии

ХАЙКОУ /Китай/, 23 января. /ТАСС/. Крупнейший курорт тропического острова Хайнань город Санья создал штаб для координации мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа и специальные центры экстренного реагирования на вспышку пневмонии. Об этом сообщила в четверг местная администрация.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Созданный в городе штаб по борьбе с коронавирусом предпринимает активные шаги, чтобы не допустить распространение эпидемии, - заявил секретарь горкома КПК Тун Даочи, обращаясь к представителям властей Санья и компетентных ведомств. - Важно хорошо осознавать важность работы в этом направлении, совместными усилиями предпринять все необходимые шаги и уделять пристальное внимание превентивным мерам".

Все работники городского транспорта будут обеспечены защитными масками и средствами гигиены.

Ассоциация предприятий гостиничного хозяйства Санья решила проводить более гибкую политику в отношении клиентов из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса: все желающие могут отказаться от забронированных номеров в гостиницах без уплаты неустойки. Те, кто из-за пневмонии вынужден отменить поездки на курорт, имеют возможность бесплатно поменять дату резервирования на любое число календаря в течение всего 2020 года.

Кроме того, в Санья созданы специальные центры экстренного реагирования, где можно получить исчерпывающую информацию о коронавирусе. Они действуют на вокзалах и на морских причалах, в аэропортах и в автобусных терминалах, где также открыты карантинные помещения. Все лица, прибывающие в город из-за границы или из других регионов КНР, проходят краткий досмотр на наличие характерных симптомов.

Согласно официальной статистике, на Хайнане выявлены четыре случая заражения вирусом. Все инфицированные прибыли из Уханя, три из них - жители этого города. Первый заболевший - 65-летняя женщина, приехавшая 14 января в уезд Линьгао на севере острова. Все носители вируса отправлены на лечение в специальные отделения двух центральных больниц Хайнаня.

Пневмония нового типа

По состоянию на утро 23 января число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 617 человек, скончались 17 жителей. Пневмония выявлена и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему). Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек, расположенном в центральной провинции Хубэй. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Власти Китая утром 23 января ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии и приостановили работу общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.