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Кабмин начал работу по оценке потребности в дополнительных местах в школах

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минфин к 11 февраля должен представить поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство приступило к работе по анализу потребности в организации дополнительных мест в школах. Об этом заявила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова, представляя нового министра просвещения Сергея Кравцова коллективу министерства.

"Вы совместно с правительством регионов и правительством РФ должны очень быстро оценить дополнительную потребность в школьных местах. Мы с вами эту работу уже начали. Очень быстро, потому что Минфин уже к 11 февраля текущего года должен представить согласованные с вами поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, поэтому особого времени нет", - заявила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаКравцов, Сергей СергеевичРоссия
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