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Режим электронной визы заработает с 1 февраля на крупнейшем погранпереходе между РФ и КНР

Власти Забайкалья рассчитывают, что это поможет развитию туризма в регионе
Международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" Евгений Епанчинцев/ТАСС
Описание
Международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск"
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ЧИТА, 23 января. /ТАСС/. Упрощенный порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе, действующий на Дальнем Востоке, начнет работать с 1 февраля и на крупнейшем погранпереходе между Россией и Китаем - МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) "Забайкальск". Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора Забайкальского края.

С 1 июля 2019 года режим электронной визы действует в читинском аэропорту Кадала. В августе прошлого года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что правительство РФ одобрило распространение работы электронных виз на погранпереход "Забайкальск".

"С 1 февраля упрощенный порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе начнет работать на МАПП "Забайкальск", - говорится в сообщении. По мнению краевых властей, это будет способствовать развитию туризма.

"Забайкальск" - крупнейший сухопутный пункт пропуска между Россией и Китаем, который объединяет автомобильный и железнодорожный переходы. Ранее начальник краевого управления туризма Валентин Аникьев сообщал ТАСС, что три ключевых пункта пропуска в Забайкальском крае - читинский аэропорт Кадала, а также автомобильный (МАПП) и железнодорожный переходы возле приграничного поселка Забайкальск - оснащены необходимым оборудованием для приема граждан с электронными визами.

Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. Возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 1 тыс. иностранцев.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичЗабайкальский край
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