В Стамбуле откроется представительство Башкирии весной 2020 года

УФА, 23 января. /ТАСС/. Представительство Башкирии в Турции откроется в марте этого года, оно разместится в Стамбуле. К этому событию приурочат визит делегации республики, сообщил глава региона Радий Хабиров в четверг на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Мехметом Самсаром в Уфе.

В июле Хабиров сообщал, что представительство региона в Турции откроется до конца 2019 года.

"Уверен, что оживлению нашей внешнеэкономической деятельности будет способствовать открытие в ближайшее время представительства Республики Башкортостан в Турецкой Республике, городе Стамбуле. Мы хотим открыть представительство в марте, и приурочить к этому большой визит делегации Башкирии в Турцию", - сообщил Хабиров.

По его словам, в делегацию войдут представители бизнеса и чиновники. В свою очередь посол отметил, что Турция планирует открыть в Уфе консульство. "Также мы планируем открытие на территории Республики Башкортостан института Почетного Консула Турецкой Республики, надеюсь, что в ближайшее время завершатся все согласования и консул начнет свою работу", - сказал Самсар.

В 2019 году представительство Башкирии появилось в Австрии, торговые дома республики работают в Словакии, Болгарии и Чехии.