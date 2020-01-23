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Организаторы форума памяти Холокоста сожалеют, что на него не приедет лидер Польши

Организаторы также напомнили, что с момента своего создания в 2005 году форум проводился четыре раза

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" выразил сожаление в связи с тем, что президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в мероприятиях в Иерусалиме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе фонда.

"Президент Польши получил приглашение выступить в качестве основного оратора на мероприятии по случаю открытия пятого Всемирного форума памяти Холокоста - торжественном приеме в резиденции президента Израиля - в присутствии представителей средств массовой информации и всех других мировых лидеров, участвующих в этом мероприятии. К сожалению, несмотря на то, что за последние несколько месяцев мы получили подтверждение участия в форуме от более чем 40 глав государств и мировых лидеров, мы не получили соответствующего подтверждения от канцелярии президента Польши", - указали в фонде.

Организаторы также напомнили, что с момента своего создания в 2005 году Всемирный форум памяти Холокоста проводился четыре раза, два из которых проходили в Польше "при полном сотрудничестве и с участием президента и правительства Польши".

Ранее стало известно, что Дуда не приедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем, так как в программе не предусмотрена возможность его выступления. Польская сторона будет представлена на форуме на уровне посла в Израиле.

Теги
ПольшаИзраиль
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