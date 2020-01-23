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Глава ростовского Минздрава останется на своем посту до решения суда

Татьяна Быковская подозревается в превышении должностных полномочий, она находится под домашним арестом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, которая находится под домашним арестом по делу о превышении полномочий, останется на своем посту до решения суда. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев.

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"Как вы знаете, виновность доказывает только суд. Быковская остается министром здравоохранения. Решение суда определит ее судьбу и, соответственно, решения кадровые, если будет в них необходимость, [будут приняты], как и по всем остальным фигурантам различных событий, которые произошли", - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Голубев отметил, что утилизация медицинских отходов, которой занималась Быковская во главе Минздрава региона, является делом государственной важности, и область продолжит работу в этом направлении. "То, чем занималось министерство, реализуя программу утилизации медотходов, - дело государственной важности. Мы хотели и сейчас хотим сделать так, чтобы это не угрожало жизни жителей Ростовской области и не только Ростовской", - сказал губернатор, отметив, что власти региона будут заниматься решением этой проблемы.

В конце ноября Быковскую задержали и отправили под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. В тот же день суд отправил под стражу ее заместителя по общим вопросам Станислава Беседовского. По версии предварительного следствия, министр вместе с Беседовским с сентября 2017-го по январь 2018 года допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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