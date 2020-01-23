Голикова поблагодарила Васильеву за работу по запуску нацпроекта "Образование"

"Я хочу поблагодарить Ольгу Юрьевну Васильеву за то, что мы более чем полтора года вместе работали, заложили основы национального проекта "Образование", который охватывает сферу просвещения, сферу работы со школами и средними специальными заведениями. Очень многое сделано для того, чтобы наладить конструктивные отношения с регионами страны, запустить эти сложные процессы. И, я думаю, что у Ольги Юрьевны и ее команды все получилось", - сказала она.

Голикова рассчитывает, что новый министр Сергей Кравцов обеспечит преемственность в работе и сохранит трудоспособный коллектив.

"Ольга Юрьевна будет с нами работать извне, и, поскольку багаж знаний у нее <…> в системе образования очень большой, то мы с ней договорились, что будем взаимодействовать, она будет работать не только с министерством просвещения, она будет работать и с правительством по тому направлению, которое ей любимо и знакомо, она будет всегда востребована и всегда будет членом нашего коллектива", - сказала Голикова, не уточнив новое место работы Васильевой.