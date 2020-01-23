Пермская семья, где мать подозревают в убийстве детей, не была неблагополучной

ТАСС, 23 января. Семья в Пермском крае, в которой мать подозревают в убийстве двоих детей, на учете как неблагополучная не состояла и в поле зрения органов профилактики не попадала. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

"По имеющейся информации, семья на учете как неблагополучная не состояла и в поле зрения органов профилактики семейного неблагополучия не попадала," - сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что в семье остались еще двое детей, в настоящее время им и их отцу оказывается психологическая и другая необходимая помощь. Денисова держит ситуацию на контроле.

По данным следствия, утром в четверг женщина, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась совершить самоубийство. Еще двое ее детей (2011 и 2017 годов рождения) находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии. Женщина сейчас в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.