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Пермская семья, где мать подозревают в убийстве детей, не была неблагополучной

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой, в настоящее время двум детям из этой семьи и их отцу оказывается психологическая помощь

ТАСС, 23 января. Семья в Пермском крае, в которой мать подозревают в убийстве двоих детей, на учете как неблагополучная не состояла и в поле зрения органов профилактики не попадала. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

"По имеющейся информации, семья на учете как неблагополучная не состояла и в поле зрения органов профилактики семейного неблагополучия не попадала," - сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что в семье остались еще двое детей, в настоящее время им и их отцу оказывается психологическая и другая необходимая помощь. Денисова держит ситуацию на контроле.

По данным следствия, утром в четверг женщина, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась совершить самоубийство. Еще двое ее детей (2011 и 2017 годов рождения) находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии. Женщина сейчас в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияПермский край
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