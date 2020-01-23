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Путин заверил мать осужденной в РФ израильтянки, что с ее дочерью "все будет хорошо"

Яффа Иссахар в ответ поблагодарила российского лидера
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яффу, говоря о ее дочери, что "все будет хорошо". Об этом глава российского государства заявил по итогам встречи с матерью осужденной за контрабанду наркотиков девушки.

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"Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху], который просит принять соответствующее решение. Все это безусловно будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

Он сообщил, что "сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека России" Татьяна Москалькова. "Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить - все будет хорошо", - заверил президент РФ.

В ответ на эти слова Яффа Иссахар пожала Путину руку и сказала ему слова благодарности на английском языке.

Ранее, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин провел встречу с Яффой Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III. В беседе также принимал участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара. Во время встречи Нетаньяху, обращаясь к российскому лидеру, несколько раз сказал "тода раба" - "спасибо большое" на иврите.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Путину с просьбой помиловать Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

В новость были внесены изменения (12:46 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминМоскалькова, Татьяна Николаевна
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