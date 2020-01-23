{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Володин не исключил закрепления в Конституции права на бесплатное среднее образование

Председатель Госдумы отметил, что если такое предложение найдет поддержку общества и депутатов, то его внесут как поправку в Основной закон
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Право граждан на бесплатное среднее образование может быть закреплено в Конституции в рамках подготовки поправок ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в основной закон страны. Этого не исключил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении документа в первом чтении.

"Есть вопросы, которые, возможно, нужно будет внести как дополнение", - подтвердил спикер. "Буквально вчера [председатель комитета Госдумы по образованию] Вячеслав Алексеевич Никонов обратил внимание на то, что в статье 43 [Конституции] у нас закреплено право на начальное образование, основное и общее, а вот среднего - как право граждан на бесплатное образование - нет", - констатировал он.

"Его замечание, возможно, мы изучим и, если найдем поддержку, понимание со стороны общества, экспертов, депутатов, будем вносить как поправку", - сказал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Москалькова считает недопустимым отказ осужденной в РФ израильтянке во встречах с матерью
Уполномоченный по правам человека сообщила, что ее посещение Наам Иссахар планировалось давно и не связано помилованием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС