Володин не исключил закрепления в Конституции права на бесплатное среднее образование

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Право граждан на бесплатное среднее образование может быть закреплено в Конституции в рамках подготовки поправок ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в основной закон страны. Этого не исключил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении документа в первом чтении.

"Есть вопросы, которые, возможно, нужно будет внести как дополнение", - подтвердил спикер. "Буквально вчера [председатель комитета Госдумы по образованию] Вячеслав Алексеевич Никонов обратил внимание на то, что в статье 43 [Конституции] у нас закреплено право на начальное образование, основное и общее, а вот среднего - как право граждан на бесплатное образование - нет", - констатировал он.

"Его замечание, возможно, мы изучим и, если найдем поддержку, понимание со стороны общества, экспертов, депутатов, будем вносить как поправку", - сказал Володин.