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Китайская вирусная пневмония

Медики в аэропорту Перми обследуют пассажира из Китая с высокой температурой

Вероятность наличия коронавируса у пассажира пока не исключена

ТАСС, 23 января. Медработники обследуют в аэропорту Перми прилетевшего из Китая пассажира, у которого выявили повышенную температуру тела, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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"В аэропорту Перми пассажир с высокой температурой, прилетел из Китая, сейчас его обследуют. Коронавирус пока не подтвержден и не исключен", - сказал собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составило 617 человек. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

Теги
РоссияКитайПермский крайКитайская вирусная пневмония
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