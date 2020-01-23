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Минздрав готовит новое распоряжение о ввозе незарегистрированных лекарств

Ранее была сформирована вторая очередь детей, которые нуждаются в незарегистрированных лекарствах. Препараты должны поступить в Россию в первом квартале 2020 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ совместно с Минпромторгом готовят новое распоряжение для ввоза в страну следующей партии лекарственных препаратов, которые в России не зарегистрированы. Об этом сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с коллективом Минздрава, представляя им нового главу министерства.

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"Теперь она [работа по обеспечению незарегистрированными препаратами] у нас фактически превратилась в текущую. Сейчас вы с Министерством промышленности и торговли готовите новое распоряжение по ввозу препаратов", - сказала Голикова.

Ранее в Минздраве России сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что в ноябре была сформирована вторая очередь детей, которые нуждаются в незарегистрированных лекарствах. Ожидается, что препараты поступят в РФ в первом квартале 2020 года.

В начале осени премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 млн рублей на закупку 11,2 тыс. упаковок иностранных лекарств, не зарегистрированных в России, для тяжелобольных детей. Московский эндокринный завод осуществил закупку лекарств для детей в первой очереди - у которых уже были на руках документы, подтверждающие необходимость именно этого препарата.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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