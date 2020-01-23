В Китае заявили, что не объявляли пневмонию нового типа глобальным ЧП

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Китайские власти напоминают, что не объявляли вспышку пневмонии нового типа чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, и надеются на объективную оценку Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Китайская сторона не объявляла, что пневмония нового типа представляет собой чрезвычайную ситуацию, касающуюся проблемы всеобщей гигиены, которой уделяет пристальное внимание международное сообщество", - сообщил он на брифинге.

По словам дипломата, Китай будет поддерживать тесные контакты с другими странами мира, чтобы не допустить распространения вируса. "Мы верим, что Комитет по чрезвычайной ситуации ВОЗ сможет в соответствии с фактами сделать научно обоснованные, справедливые и рациональные выводы в отношении сложившейся ситуации", - подытожил Гэн Шуан.

Как заявил в среду на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, 23 января Комитет по чрезвычайной ситуации организации обсудит, стоит ли объявлять режим ЧС в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Согласно официальным данным, число инфицированных пневмонией в Китае уже достигло 617 человек, скончались 17 жителей, 95 человек находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тыс. граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина. Помимо КНР коронавирус выявлен еще в нескольких странах, в том числе в Таиланде, Республике Корея, США и Японии. Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.