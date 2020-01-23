Госдума приняла закон о праве студентов-иностранцев на подработку в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов.

Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Документ дает возможность работать в РФ иностранным студентам, которые учатся на очных отделениях российских вузов, имеющих госаккредитацию, без получения разрешения на работу. Документ устанавливает, что заключенный иностранными студентами трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Сегодня работать в России без соответствующего разрешения вправе лишь иностранные студенты, "выполняющие работы или оказывающие услуги в течение каникул либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются". Кроме того, такие иностранные студенты имеют право трудоустраиваться на основании разрешения на работу, которое выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

"По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тыс. человек. Из них, по сведениям ГУ по вопросам миграции МВД РФ, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться", - отмечается в пояснительной записке.