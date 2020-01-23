Греф заявил, что депрессия является главной болезнью мира

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Депрессия стала самым распространенным заболеванием в мире, эта тема очень волнует мировых лидеров. Об этом заявил в четверг президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Депрессия стала главной болезнью мира. Мы, проведя исследования о том, что больше всего волнует мировых лидеров, [выяснили,] что эта тема выходит в топ. Последние полгода мы старались максимально в этом разобраться, мы в это инвестируем много, у нас есть лаборатории нейронаук и поведения человека. Эта тема оказалась топовой в мире", - сказал он после делового завтрака в рамках Всемирного экономического форума.

По словам Грефа, тема личностной адаптации в цифровую среду также выходит на первое место. "Мы сейчас находимся в переходе от эры Гутенберга в эру Цукерберга. Для всех является релевантным вопрос, как не потерять адекватность, как соответствовать технологиям, изменениям, как сохранять свои человеческие качества, потому что все испытывают информационную нагрузку", - добавил глава Сбербанка.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты в курортном городе Давос, которую проводит Всемирный экономический форум. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.