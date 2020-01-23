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Китайская вирусная пневмония
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Врачи диагностировали ОРВИ у прибывшей в Пермь из Китая пассажирки с высокой температурой

Медики, обследовавшие женщину, не выявили у нее коронавирус

ТАСС, 23 яваря. Врачи диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) у прибывшей в аэропорт Перми из Китая пассажирки с высокой температурой, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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Медработники в четверг обследовали прилетевшую из Китая в Пермь женщину, у которой была выявлена повышенная температура тела, в том числе, на наличие коронавируса.

"Обследование проведено. У пассажирки - женщины средних лет - ОРВИ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в данном случае это не новый тип коронавируса, выявленный в Китае.

В Минздраве региона ТАСС сообщили, что среди пассажиров рейса Санья (Китай) - Пермь носителей коронавируса не обнаружено. "У одного из пассажиров рейса после прибытия рейса в аэропорт была обнаружена высокая температура. Данный пассажир обследован медиками, в госпитализации не нуждается, носителем коронавируса не является", - отметили в пресс-службе министерства.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составило 617 человек. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

В новость внесены изменения (13:14 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава. 

Теги
РоссияКитайПермский крайКитайская вирусная пневмония
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