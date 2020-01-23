Голикова поблагодарила Скворцову за работу в Минздраве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поблагодарила прежнего министра здравоохранения РФ Веронику Скворцова за работу и пожелала ей успехов на новом посту. Об этом вице-премьер правительства РФ заявила в среду, представляя коллективу нового министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Я еще раз хочу поблагодарить вас за работу, которая была сделана в министерстве, - сказала Голикова. - Хочу пожелать Веронике Игоревне успехов на новом посту".

Новый состав кабинета министров был объявлен во вторник, 21 января. Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор, сменил Веронику Скворцову, которая теперь возглавит Федеральное медико-биологическое агентство. Бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов теперь возглавляет Минпросвещения, а Антон Котяков, ранее занимавший пост заместителя министра финансов, теперь будет отвечать за Министерство труда и социальной защиты. В социальном блоке пост удалось сохранить вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.