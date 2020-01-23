Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения. Об этом сообщил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в министерстве.

"Вопросы, касающиеся модернизации первичного звена здравоохранения, являются для страны архиважными. Мы видим, насколько чувствительно и насколько хорошо воспринимает население те [проводимые сейчас] изменения. <...> Поэтому пациентоориентированность будет для нас приоритетом", - сказал он, отметив, что, в частности, высокий процент удовлетворенности россиян дает проект "Бережливая поликлиника".

Мурашко подчеркнул, что кадровая составляющая в здравоохранении очень важна. "Весь пул врачебного и сестринского сообщества ждет определенных условий, правил, снижение определенной нагрузки, которая сегодня, в дефиците [медицинского персонала], существует. Это тоже очень важно, мы этим путем будем двигаться", - сказал министр.

Он также заявил, что планирует продолжать действовать в рамках заданного бывшим министром Вероникой Скворцовой вектора развития.

"Мне хотелось бы сегодня публично еще раз сказать большое спасибо ей (Веронике Скворцовой - прим. ТАСС), потому что она является не только идеологом, но и моим учителем. Мне хотелось бы, чтобы тот вектор сохранился. Безусловно, мы продолжили успешность достижений в снижении смертности, увеличение продолжительности жизни, которое фиксируется последние годы". - сказал он.

Мурашко также отметил, что показатели по снижению младенческой смертности демонстрируют "фактически одни из лучших мировых результатов, и действительно страна ими сегодня гордится". По его словам, основной курс деятельности Минздрава четко выверен и согласован с правительством и администрацией президента. К основным стратегическим целям он отнес деятельность в рамках национальных проектов, модернизацию первичного звена, а также вопросы лекарственного и кадрового обеспечения.