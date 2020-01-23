В ОНК сообщили о проблемах со здоровьем в СИЗО у участника акции 27 июля Мартинцова

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов сообщил, что участник несанкционированной акции 27 июля Максим Мартинцов, осужденный на 2,5 года колонии, пожаловался на воспаление ушей и проблемы со слухом, которые у него начались в столичном СИЗО "Водник".

"Мы посетили его в "Воднике", он пожаловался на головные боли и проблемы со слухом. Он просит госпитализации в больницу при СИЗО. Мы рекомендовали руководству СИЗО сделать это", - сказал ТАСС правозащитник.

Адвокат Мартинцова Михаил Игнатьев подтвердил ТАСС проблемы со здоровьем у его подзащитного. "В "Воднике" у него воспалились уши. При этом должным образом медпомощь ему не оказывают: выдали таблетки еще перед Новым годом и все. Это привело к тому, что у Мартинцова серьезно нарушился слух: два дня назад в ходе апелляции в Мосгорсуде на арест он почти не слышал судью", - отметил адвокат.

Мещанский суд приговорил участников несанкционированной акции 27 июля в Москве Егора Лесных и Максима Мартинцова к трем и двум с половиной годам колонии соответственно, признав их виновными в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. Еще один участник акции - Александр Мыльников - получил два года условно. Сторона защиты осужденных обжаловала этот приговор.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.