{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ОНК сообщили о проблемах со здоровьем в СИЗО у участника акции 27 июля Мартинцова

Осужденный пожаловался на головные боли и проблемы со слухом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов сообщил, что участник несанкционированной акции 27 июля Максим Мартинцов, осужденный на 2,5 года колонии, пожаловался на воспаление ушей и проблемы со слухом, которые у него начались в столичном СИЗО "Водник".

"Мы посетили его в "Воднике", он пожаловался на головные боли и проблемы со слухом. Он просит госпитализации в больницу при СИЗО. Мы рекомендовали руководству СИЗО сделать это", - сказал ТАСС правозащитник.

Адвокат Мартинцова Михаил Игнатьев подтвердил ТАСС проблемы со здоровьем у его подзащитного. "В "Воднике" у него воспалились уши. При этом должным образом медпомощь ему не оказывают: выдали таблетки еще перед Новым годом и все. Это привело к тому, что у Мартинцова серьезно нарушился слух: два дня назад в ходе апелляции в Мосгорсуде на арест он почти не слышал судью", - отметил адвокат.

Мещанский суд приговорил участников несанкционированной акции 27 июля в Москве Егора Лесных и Максима Мартинцова к трем и двум с половиной годам колонии соответственно, признав их виновными в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов. Еще один участник акции - Александр Мыльников - получил два года условно. Сторона защиты осужденных обжаловала этот приговор.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Отраслевую систему оплаты труда медиков в России могут внедрить с конца года
Минтруд внес в кабмин проект соответствующих поправок в Трудовой кодекс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС