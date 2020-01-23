Госдума в I чтении поддержала упрощение правил въезда иностранцев для работы в ДФО

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит упростить въезд иностранцев для работы на Дальнем Востоке.

Инициатором документа выступило Минвостокразвития. Законопроектом предлагается выдавать иностранцам, которые будут работать у резидентов специальных инвестрежимов на Дальнем Востоке, многократные визы сроком до трех лет. Сейчас обыкновенные рабочие визы выдаются на срок не более года, исключение - высококвалифицированные специалисты и сотрудники представительств иностранных компаний в России, которые могут получить визу на три года.

Согласно тексту, визу сроком до трех лет смогут получить иностранные граждане, которые заключат трудовой договор с резидентом территории опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток (СПВ) - одного из дальневосточных режимов со специальными условиями для инвесторов. Предлагается также разрешить оформление многократных виз для представителей компаний, которые заключили инвестиционное соглашение с резидентом ТОР или СПВ либо ведут переговоры об этом.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов ТОР и СПВ, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.