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Китайская вирусная пневмония

Исследование: большинство россиян не планируют сдавать билеты в Китай из-за коронавируса

В исследовании в то же время отмечается, что спрос на авиабилеты снижается

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Большинство россиян не намерены сдавать билеты в Китай из-за выявления в этой стране нового типа коронавируса, однако спрос на авиабилеты снижается. Об этом говорится в исследовании интернет-поисковика авиабилетов Aviasales, с результатами которого ознакомился ТАСС.

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Сервис опросил в социальных сетях 10 тыс. пользователей. Сообщения о вирусе слышали 80% опрошенных, и "большинство из них настроены положительно и не собираются отменять поездку в Поднебесную", сообщили в Aviasales. Респонденты отметили, что воспринимают эту новость "как страшилку".

Однако спрос на авиабилеты из России в Китай в январе снизился на 10%, отметили аналитики Aviasales. Больше всего - в 1,5 раза - упал спрос на перелеты в Циндао и Ханчжоу, также на 24% сократились бронирования авиаперелетов из России в Пекин, спрос на Шанхай снизился на 13%. Все эти города расположены недалеко от Ухани, где впервые была выявлена вспышка нового типа коронавируса.

При этом на отдельных китайских направлениях, напротив, спрос со стороны россиян в январе вырос. Например, на 175% выросло число бронирований в Чанчунь, на 89% - в Хайкоу, на 40% - в Харбин и на 33% - в Санью. Эти города находятся в отдалении от Уханя.

Сервис бронирования авиабилетов Biletix, в свою очередь, не фиксирует запросов на возврат авиабилетов в Китай, однако спрос среди клиентов сервиса на перелеты из России в Китай в январе вырос на 8%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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