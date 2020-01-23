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Песков не уточнил, означают ли слова Путина про Иссахар намерение ее помиловать

Российский лидер ранее сказал матери осужденной в РФ израильтянки, что с ее дочерью "все будет хорошо"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, какие действия могут последовать за словами Владимира Путина о том, что в ситуации с осужденной в РФ израильтянкой Наамой Иссахар "все будет хорошо".

На вопрос ТАСС, означают ли эти слова Путина намерение помиловать Иссахар, представитель Кремля ответил: "Это означает именно то, что сказал президент".

Ранее 23 января российский лидер, находящийся с визитом в Израиле, провел встречу с матерью осужденной израильтянки - Яффой Иссахар - и патриархом Иерусалимским Феофилом III. В беседе также принимал участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара. Во время встречи Нетаньяху, обращаясь к российскому лидеру, несколько раз сказал "тода раба" - "спасибо большое" на иврите.

Сам Путин после встречи отметил, что "Наама из очень хорошей, порядочной семьи". "Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить: все будет хорошо", - заверил президент РФ. В ответ на эти слова Яффа Иссахар пожала Путину руку и сказала ему слова благодарности на английском языке.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичНетаньяху, Биньямин
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