В больницу Петербурга с подозрением на коронавирус госпитализировали третьего человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Третий пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице Петербурга. Эту информацию журналистам подтвердили в комитете по здравоохранению города.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ранее было известно о двух госпитализированных, однин из которых отправлен в больницу накануне из аэропорта Пулково, а второй - китайский студент - прибыл в город из КНР неделю назад. В четверг утром комитет по здравоохранению города Петербурга сообщал, что признаков, которые позволяют подозревать коронавирус у госпитализированных, нет. Медики пока уточняют диагноз, исследования продолжаются.



В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих рейсами из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор с первых дней появления вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

О заболевании

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 473 случая заражения с 17 летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

Одиночные случаи заражения новой пневмонией были зафиксированы также в Японии, Республике Корея и Таиланде.

Минздрав России начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.