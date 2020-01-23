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В Яд Вашем назвали "вызывающим недоумение" отказ Зеленского идти на форум по Холокосту

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация приняла решение передать свои места в зале очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на форум из-за ограниченного количества мест

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. В мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме оценили как "вызывающее недоумение" решение президента Украины Владимира Зеленского передать свои места в зале, где в четверг пройдет пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", очевидцам тех событий.

"Сегодня утром президент Украины заявил, что не будет участвовать [в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста], объяснив это тем, что передает свои места в зале пережившим Холокост. Президенту [Украины] было объяснено, что все лица, пережившие Холокост, получили ответ на их просьбы [предоставить места] в течение последних дней. В последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным. Это решение [президента Украины] вызывает недоумение и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Яд Вашем в четверг.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что украинская делегация на форуме памяти жертв Холокоста приняла решение передать свои места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест.

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" проходит 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина. В нем примут участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, США, Австрию, Грецию, Германию и Италию.

Теги
УкраинаИзраильЗеленский, Владимир Александрович
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