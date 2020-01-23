РПЦ окажет помощь в создании комплексного архива по истории Второй мировой войны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает решение президента РФ Владимира Путина создать комплекс архивных документов, посвященных истории Второй мировой войны и внесет посильный вклад в реализацию этого проекта. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

"Мы не можем оценить эту идею иначе, как положительную. У Русской православной церкви есть что внести в создание этого архива. Вся жизнь церкви была связана с событиями Великой Отечественной войны - это и разрушенные храмы, и партизанское движение, и роль духовенства в защите Отечества. Это то незримое, но реально существующее, это то, что многие годы за пушками, танками и успехами нашей армии не всегда воспринималось", - сказал он.

По словам священнослужителя, создание такого архива поможет нынешнему поколению осмыслить, какое историческое наследие им досталось. "Святейший патриарх Кирилл в одном из интервью сказал, что советский народ вошел в войну одним народом, а вышел из войны другим народом. Мне кажется, что в этом архиве через документы, через факты, через рассказы и свидетельства, мы должны показать, каким вышел наш народ, чтобы понять то, наследниками чего мы являемся", - добавил митрополит Меркурий.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании комплекса архивных документов по истории Второй мировой войны, доступного для всего мира. В июле 2019 года Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема высоких иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве, планируется открытие мемориалу Советскому солдату в г. Ржев (Тверская обл.), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" в г. Всеволожске (Ленинградская обл.), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.