В Израиле представили сборник заявлений мировых лидеров о борьбе с антисемитизмом

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Организаторы пятого Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле представили сборник заявлений о приверженности борьбе с антисемитизмом, сделанных приглашенными на мероприятие мировыми лидерами.

"Очень важно, что сегодня мы хотим представить сборник заявлений всех лидеров, приглашенных на это мероприятие. Все они прислали свои заявления о приверженности борьбе с антисемитизмом и желании придать реальный смысл этому форуму, делать все возможное, чтобы просвещать и сохранять память о Холокосте. Это все необходимо, потому что нас действительно беспокоит то, что происходит сегодня во всем мире с точки зрения ксенофобиии и антисемитизма", - сказал председатель правления мемориального комплекса Яд Вашем Авнер Шалев.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США, Украину и Францию.

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин выступит на форуме в качестве главного иностранного гостя. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент будет много говорить о недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.