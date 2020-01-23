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Обновлено 

В России до конца года должен появиться регистр льготников по лекарствам

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что это одно из поручений президента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Регистр граждан РФ, которые имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, должен появиться в РФ до конца года. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в четверг, выступая в Минздраве России и представляя коллективу нового министра.

"Это одно из поручений президента, которое мы с вами реализовываем. Реализовать его нужно будет в полном объеме уже до конца этого года. Речь идет о внедрении единого регистра граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Обращаю ваше внимание, что это принятие закона и внедрение регистра до конца этого года", - сказала она.

Голикова отметила, что по результатам этой работы россияне должны четко понимать, "что им положено, к какой категории льготников они относятся". "И чтобы те перебои с лекарственными препаратами, которые случались в отдельных регионах страны, остались в прошлом", - сказала она.

Решение кадровой проблемы

Еще одним приоритетом направления работы ведомства Голикова назвала работу с регионами по целевому приему в медицинские вузы. "И здесь очень четко нужно отработать с субъектами РФ. Я знаю, что вы эту работу ведете. Но в то же время хочу сказать, что не все субъекты погружены в то, как это нужно организовать", - отметила вице-премьер. Она напомнила, что целевой прием по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в медицинские вузы должен составлять 70% и 75% соответственно.

Эта мера (вместе с переходом на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников) позволит преодолеть кадровые проблемы в отрасли. Подготовка законопроекта по переходу на отраслевую систему оплаты труда, который Минздрав России готовит совместно с Минтрудом, должна завершиться в апреле. Сам переход, по словам Голиковой, должен начаться до конца 2020 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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