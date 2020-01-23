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Топилин: выплаты на детей до семи лет и соцконтракт помогут снизить уровень бедности

По словам нового главы Пенсионного фонда, выплата пособий на детей от 3 до 7 лет - "самая сложная задача"
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию вместе с механизмом социального контракта позволят снизить уровень бедности в России. Об этом в четверг заявил в Минздраве новый глава Пенсионного Фонда России Максим Топилин.

"Самая сложная задача - это то, что связано с пособием на детей от 3 до 7 лет включительно. Здесь механизм будет непростой. Ту задачу, которую президент поставил в своем указе по снижению уровня бедности в два раза, вместе с социальным контрактом - это тот механизм, который точно позволит реализовать эту цель", - сказал он.

Также экс-глава Минтруда поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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