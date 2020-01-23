Трутнев: новому составу кабмина важно принимать меры для быстрого развития ДФО и Арктики

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Новому составу правительства РФ нужно повышать эффективность работы, направленной на развитие Дальнего Востока и Арктики. Такое мнение выразил в четверг журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сохранивший пост в новом составе кабмина.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.

"Я бы сейчас говорил не о списке задач, задачи у нас, у правительства, одни: чтобы люди в России лучше жили, а вот эффективность работы должна меняться, должна повышаться <…> Мы постоянно ищем, что мы можем делать эффективнее, быстрее, лучше, и будем предпринимать все усилия, чтобы в новом составе правительства РФ добиваться лучших результатов и делать так, чтобы Дальний Восток и Арктика развивались быстрее", - сказал вице-премьер.

Правительство РФ 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.