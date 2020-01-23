РПЦ считает, что духовно-нравственное воспитание в школе должно идти весь период обучения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Духовно-нравственное образование в школе должно продолжаться весь период обучения, не ограничиваясь 34 часами в четвертом классе. Об этом председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Московского патриархата митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) заявил журналистам на пресс-конференции в ТАСС, посвященной XXVIII Международным рождественским образовательным чтениям "Великая Победа: наследие и наследники", которые в этом году приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Не принят еще в окончательном чтении федеральный общегосударственный образовательный стандарт, и Русская православная церковь высказала свое мнение о нецелесообразности разрушения этой системы духовно-нравственного образования в школах, которая сформировалась сначала как эксперимент, потом как целостная предметная область, которая называется основы религиозной культуры и светской этики. Мы, конечно, говорим о том, что духовно-нравственное воспитание не должно ограничиваться 34 часами в четвертом классе, это должна быть вся школьная линейка", - сказал митрополит.

18-го сентября 2019 года сайт ОРОиК опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикации проекта Министерством просвещения РФ новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в которых из шести входящих в предмет рамках "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) модулей по выбору оставлены только модули основ светской этики и мировых религиозных культур. В ОРОиК выразили опасения, что проект нового ФГОС основной ступени не предусматривает выбора семьей школьника религиозной традиции для преподавания в предметной области "Основ духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР).

21 ноября, по информации РБК, Министерство просвещения РФ изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии.

Ранее ОРОиК поддержал сохранение преподавания религиозных культур в рамках ОРКСЭ и ОДНКНР в ФГОС. Руководитель сектора приходского просвещения ОРОиК иеромонах Геннадий (Войтишко) заявил ТАСС, что Русская православная церковь (РПЦ) приветствует возвращение модулей по основам православия, ислама, буддизма и иудаизма в разделы ФГОС основного начального и общего образования, посвященные духовно-нравственной и религиозной культуре.

Предмет ОРКСЭ стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.