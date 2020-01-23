Президент Израиля отметил роль России в борьбе с антисемитизмом

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в четверг на встрече с российским лидером Владимиром Путиным к совместной борьбе с антисемитизмом и заявил, что эту войну нельзя выиграть без участия РФ.

"Мы глубоко взволнованы в связи с тем, что мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Освенцима. На мировой арене есть общее понимание о недопустимости проявлений как антисемитизма, так и ксенофобии и фашизма", - сказал Ривлин, чье выступление транслировало государственное израильское телевидение Kan.

"Важно, чтобы мы вместе боролись с антисемитизмом. Эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие", - продолжил глава еврейского государства. "Господин президент, мы очень рады вас приветствовать. Хочу выразить удовлетворение теми усилиями, которые вы предпринимаете", - добавил Ривлин, обращаясь к Путину.

Президент России прибыл в четверг в Израиль, где выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".