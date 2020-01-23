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На Ставрополье подросток осквернил Вечный огонь

Полиция установила личность правонарушителя, в отношении его родителей составлен административный протокол

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личность подростка, который потушил пламя на мемориале Вечный огонь в городе Изобильном Ставропольского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Видеозапись акта вандализма появилась в социальных сетях. На кадрах записи, выложенной в группе информационного портала города, изображены двое подростков, находившихся возле Вечного огня. Один из них справил нужду на пламя, погасив его, второй в этот момент находился рядом.

"Сотрудники полиции установили личности двух несовершеннолетних, осквернивших в парке Победы памятник "Огонь Вечной славы". Школьников доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

Административные протоколы составлены по статье "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". В связи с инцидентом проводится проверка, по ее результатам будет рассматриваться вопрос о постановке подростков на профилактический учет.

Памятник "Огонь Вечной славы" установлен в 1959 году на месте братской могилы, Вечный огонь к мемориалу был доставлен в 1984 году.

Теги
РоссияСтавропольский край
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