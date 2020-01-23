Источник: экс-главе Минпросвещения Васильевой предложено возглавить Академию образования

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывшему министру просвещения Ольге Васильевой предложат занять место президента Российской академии образования, сообщил в четверг ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром просвещения РФ Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. На посту главы министерства он сменил Ольгу Васильеву.

"Ольге Юрьевне будет предложено стать президентом Российской академии образования. Юрию Петровичу [Зинченко] предложат другое место", - сообщил собеседник агентства.