Генсек ООН заявил о подъеме антисемитизма в США и Европе

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Антисемитские настроения находятся на подъеме в США и Европе, что вызывает тревогу ООН. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша для представленного на полях Всемирного форума памяти Холокоста сборника высказываний мировых лидеров о приверженности борьбе с антисемитизмом.

"Мы всегда будем помнить жертв [Холокоста]. Однако лучший способ почтить их память - это бороться с антисемитизмом и всеми другими формами ненависти в современном мире, - сказано в тексте. - Статистические данные и результаты опросов рисуют тревожную картину. Случаи нападений на почве антисемитизма в США и Европе участились. Нацистские символы и лозунги остаются широко распространенными. Продолжающиеся попытки отрицать Холокост и искажать историю свидетельствуют о том, что антисемитские настроения все еще сильны".

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США, Украину и Францию.