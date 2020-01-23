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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны

МГИМО считают лучшим 12% респондентов, МГТУ им. Баумана - 10%
Здание МГУ Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание МГУ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Почти 40% россиян считают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова лучшим высшим учебным заведением страны. Вторую и третью строку народного рейтинга заняли Московский государственный институт международных отношений (12%) и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (10%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Пятерку лидеров замкнули Санкт-Петербургский государственный университет, набрав 5% голосов респондентов, а также Высшая школа экономики - 3%. "При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.

Более 95% респондентов также назвали важными при выборе вуза такие факторы, как высокий уровень подготовки по выбранной специальности, доступность стоимости образования, наличие бюджетных мест, возможность беспроблемного трудоустройства по окончанию учебы, а также наличие хорошей технической ресурсной базы. "Также в топ показателей попал фактор отсутствия коррупции и взяточничества - по мнению 94% россиян, это важно или очень важно. Наличие общежития посчитали важным в той или иной степени 84% наших соотечественников", - говорится в сообщении.

В топ-10 факторов, влияющих на выбор вуза, вошли престиж учебного заведения и наличие возможностей для международных стажировок. Чуть больше трети россиян также выделили удобность расположения вуза, совет родителей, наличие военной кафедры и легкость поступления. "Завершают список такие социальные аспекты, как наличие связей для поступления (36%) и опыт близких, друзей или знакомых, учившихся в этом вузе (29%)", - следует из исследования.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 января 2020 года. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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