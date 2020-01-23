У госпитализированной с подозрением на коронавирус в Петербурге китаянки выявили грипп "А"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Третья госпитализированная в Санкт-Петербурге с подозрением на наличие коронавируса обратилась к медикам за помощью сама, она является гражданкой Китая. По результатам экспресс-теста у нее выявили грипп "А", сообщили ТАСС в городском управлении Роспотребнадзора.

"Гражданка Китая прибыла с группой 20 января из Москвы в Санкт-Петербург. Она почувствовала себя плохо вечером и обратилась в медпункт при гостинице с температурой 37,9 и слабостью. Она была госпитализирована для обследования с предварительным диагнозом ОРВИ. Экспресс-тест показал у нее грипп "А", - сказала представитель ведомства.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что третья пациентка, гражданка КНР, была доставлена в больницу 23 января из отеля с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма. Она получает противогриппозное лечение. Состояние двух пациентов, доставленных в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" 22 января, остается стабильным. Они получают лечение от ОРВИ, добавили в комитете.

Вечером 22 января стало известно о двух госпитализированных, один из которых был отправлен в больницу из аэропорта Пулково по прибытии из Китая, а второй - китайский студент - прибыл в город из КНР неделю назад. В городском управлении Роспотребнадзора отметили, что материалы всех трех госпитализированных отправлены в ведомственную сертифицированную лабораторию для дальнейших исследований, которые помогут уточнить диагноз и определить наличие или отсутствие коронавируса.