Путин: Россия и Израиль должны прививать детям благодарность тем, кто спас мир от нацизма

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" заявил, что долг России и Израиля в том, чтобы привить молодым поколениям чувство благодарности тем, кто ценой жизни доказал ценность мира и сохранить в их памяти уроки Второй мировой войны.

"Здесь [в Израиле], как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, - заявил Путин. - Наш общий долг передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитав в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости".

Российский лидер поблагодарил власти Израиля, установившие памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Он сделал акцент на том, что это событие можно было организовать по-разному. Однако, то, как это было сделано израильтянами, вызвало у президента особую благодарность. "Памятник - это очень хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. Открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня - спасибо", - растроганно заключил он.

О попытках пересмотра итогов войны

Путин также отметил, что Россию и Израиль возмущают попытки отрицать Холокост и пересмотреть итоги Второй мировой войны.

"Хотел бы с благодарностью и признанием отметить, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников", - сказал российский лидер.

По его словам, открытый в Иерусалиме памятник является символом "глубокой общей памяти". Он напомнил, что идея создания монумента принадлежит неравнодушным представителям израильской общественности и российским ветеранам войны, "а создали его при содействии властей Санкт-Петербурга и Иерусалима при финансовой поддержке меценатов двух стран". Российский лидер также указал, что монумент "Свеча памяти" - уже второй мемориал на израильской земле, открытый за последние годы: в 2012 году был воздвигнут памятник в городе Нетания, который увековечил подвиг бойцов и командиров Красной армии. Путин указал и на "честное, предельно уважительное отношение к советским солдатам", которое нашло отражение в экспозициях мемориального комплекса жертв европейского еврейства "Яд Вашем".

"Нам дорого и название мемориала, который открывается сегодня. Каждый год в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в четыре часа утра в России начинается акция "Свеча памяти". Во всех городах, поселках, селах люди зажигают свет в знак скорби по погибшим в той страшной войне. Эта традиция началась именно в Петербурге, в бывшем Ленинграде, в 2009 году. Своя "Свеча памяти" теперь есть и здесь, в Израиле, где живут почти 1300 блокадников, их потомки, друзья, и где почитают своих героев, помнят о павших", - заявил Путин.

О сохранении правды о войне

На церемонии вручения ордена Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера, Путин заявил, что Россия и Израиль будут прилагать усилия для сохранения правды об ужасах Второй мировой войны.

"Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти о нашей общей борьбе с нацизмом, о героях и жертвах Второй мировой войны. Вместе мы будем делать все для сегодняшнего и будущих поколений, чтобы все люди знали об ужасах этой войны и правду о ней", - сказал он. Говоря о передаче ордена, Путин отметил, что "эта награда - знак памяти и глубокого уважения народа России к этому отважному человеку, признания его подвига, подарившего людям надежду и жизнь".

Президент напомнил, что "на долю Фельдгендлера выпало тяжелое испытание, он потерял родителей, жену, сыновей, прошел невыносимые страдания и ужасы гетто и лагеря смерти Собибор, стал свидетелем методичного и хладнокровного истребления многих тысяч людей". Тем не менее, подчеркнул Путин, Фельдгендлер "не пал духом, проявил волю к жизни, к победе, организовал в лагере интернациональную подпольную группу, поднял на борьбу истощенных, измученных, утративших веру в справедливость и надежду на жизнь людей, наладил контакт с прибывшими в лагерь советскими военнопленными, среди которых был и бесстрашный советский офицер Александр Аронович Печерский". "Вместе они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере Собибор. Их подвиг - пример на все времена, он навсегда вписан в мировую историю", - заявил российский лидер.

Внучатая племянница Фельдгендлера сердечно поблагодарила российского президента за эту награду. "Спасибо большое", - сказала она по-русски. "Я очень благодарна вам, господин президент, за возможность передать историю следующим поколениям, - добавила она. - Мы - небольшая семья, которая сохраняет память о погибших, а с помощью сегодняшнего мероприятия мы сможем сохранить память о Леоне и передать ее последующим поколениям".

После церемонии вручения Путин кратко пообщался с родственниками Фельдгендлера. Президент заверил, что Россия свято хранит память о событиях Великой Отечественной войны. "Для нас в России эта память священна. Мы свято храним память об этом", - сказал он. Глава государства передал родственникам орден Мужества, который были присужден Фельдгендлеру посмертно.

Церемония прошла в резиденции Путина в Иерусалиме - гостинице David Citadel.