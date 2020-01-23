{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: Россия и Израиль должны прививать детям благодарность тем, кто спас мир от нацизма

Президент РФ поблагодарил власти Израиля, установившие памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда
' ТАСС/Ruptly'

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" заявил, что долг России и Израиля в том, чтобы привить молодым поколениям чувство благодарности тем, кто ценой жизни доказал ценность мира и сохранить в их памяти уроки Второй мировой войны.

"Здесь [в Израиле], как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии, - заявил Путин. - Наш общий долг передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитав в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости".

Российский лидер поблагодарил власти Израиля, установившие памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Он сделал акцент на том, что это событие можно было организовать по-разному. Однако, то, как это было сделано израильтянами, вызвало у президента особую благодарность. "Памятник - это очень хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. Открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня - спасибо", - растроганно заключил он.

О попытках пересмотра итогов войны

Путин также отметил, что Россию и Израиль возмущают попытки отрицать Холокост и пересмотреть итоги Второй мировой войны.

"Хотел бы с благодарностью и признанием отметить, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников", - сказал российский лидер.

По его словам, открытый в Иерусалиме памятник является символом "глубокой общей памяти". Он напомнил, что идея создания монумента принадлежит неравнодушным представителям израильской общественности и российским ветеранам войны, "а создали его при содействии властей Санкт-Петербурга и Иерусалима при финансовой поддержке меценатов двух стран". Российский лидер также указал, что монумент "Свеча памяти" - уже второй мемориал на израильской земле, открытый за последние годы: в 2012 году был воздвигнут памятник в городе Нетания, который увековечил подвиг бойцов и командиров Красной армии. Путин указал и на "честное, предельно уважительное отношение к советским солдатам", которое нашло отражение в экспозициях мемориального комплекса жертв европейского еврейства "Яд Вашем".

"Нам дорого и название мемориала, который открывается сегодня. Каждый год в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в четыре часа утра в России начинается акция "Свеча памяти". Во всех городах, поселках, селах люди зажигают свет в знак скорби по погибшим в той страшной войне. Эта традиция началась именно в Петербурге, в бывшем Ленинграде, в 2009 году. Своя "Свеча памяти" теперь есть и здесь, в Израиле, где живут почти 1300 блокадников, их потомки, друзья, и где почитают своих героев, помнят о павших", - заявил Путин.

О сохранении правды о войне

На церемонии вручения ордена Мужества Нице Шахам - внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера, Путин заявил, что Россия и Израиль будут прилагать усилия для сохранения правды об ужасах Второй мировой войны.

"Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти о нашей общей борьбе с нацизмом, о героях и жертвах Второй мировой войны. Вместе мы будем делать все для сегодняшнего и будущих поколений, чтобы все люди знали об ужасах этой войны и правду о ней", - сказал он. Говоря о передаче ордена, Путин отметил, что "эта награда - знак памяти и глубокого уважения народа России к этому отважному человеку, признания его подвига, подарившего людям надежду и жизнь".

Президент напомнил, что "на долю Фельдгендлера выпало тяжелое испытание, он потерял родителей, жену, сыновей, прошел невыносимые страдания и ужасы гетто и лагеря смерти Собибор, стал свидетелем методичного и хладнокровного истребления многих тысяч людей". Тем не менее, подчеркнул Путин, Фельдгендлер "не пал духом, проявил волю к жизни, к победе, организовал в лагере интернациональную подпольную группу, поднял на борьбу истощенных, измученных, утративших веру в справедливость и надежду на жизнь людей, наладил контакт с прибывшими в лагерь советскими военнопленными, среди которых был и бесстрашный советский офицер Александр Аронович Печерский". "Вместе они стали вдохновителями и лидерами беспрецедентного восстания заключенных в лагере Собибор. Их подвиг - пример на все времена, он навсегда вписан в мировую историю", - заявил российский лидер.

Внучатая племянница Фельдгендлера сердечно поблагодарила российского президента за эту награду. "Спасибо большое", - сказала она по-русски. "Я очень благодарна вам, господин президент, за возможность передать историю следующим поколениям, - добавила она. - Мы - небольшая семья, которая сохраняет память о погибших, а с помощью сегодняшнего мероприятия мы сможем сохранить память о Леоне и передать ее последующим поколениям".

После церемонии вручения Путин кратко пообщался с родственниками Фельдгендлера. Президент заверил, что Россия свято хранит память о событиях Великой Отечественной войны. "Для нас в России эта память священна. Мы свято храним память об этом", - сказал он. Глава государства передал родственникам орден Мужества, который были присужден Фельдгендлеру посмертно.

Церемония прошла в резиденции Путина в Иерусалиме - гостинице David Citadel.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраиль
Реклама на ТАСС
Путин: память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры
По словам президента России, долг "политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС