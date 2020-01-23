Археологи продолжат исследования в Керченском проливе, начатые при строительстве моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) и института археологии РАН продолжат в 2020 году исследования дна Керченского пролива в поисках новых археологических находок, сообщил в четверг журналистам руководитель научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ, доктор исторических наук Александр Айбабин.

В декабре 2019 года инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что археологи обнаружили более 1 млн артефактов во время строительства Крымского моста и подходов к нему. Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 га. 100 тыс. артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям в Тамани и Керчи.

"В 2020 году планируем научную подводную разведку в Керченском проливе. Несмотря на то, что мост уже построен, но, Керченский пролив - сокровищница затонувших кораблей, сброшенных грузов. Это важнейший участок [времен] античности. Здесь шла интенсивная торговля Азии с Средиземноморьем", - сообщил он.

Айбабин уточнил ТАСС, что археологи рассчитывают на новые находки. Он напомнил, что в 2017 году в проливе у Крымского моста нашли терракотовую голову, предположительно, божества, или воина, относящуюся примерно к V веку до нашей эры. "Эта находка два года назад стала настоящей сенсацией, потому что находок столь раннего времени не находилось", - отметил он.

Здесь же был найден скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 млн лет.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. В мае 2018 года завершилось строительство его автодорожной части, в декабре открылась железнодорожная часть.