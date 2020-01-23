{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Археологи продолжат исследования в Керченском проливе, начатые при строительстве моста

В 2017 году в проливе нашли терракотовую голову, предположительно, божества, или воина, относящуюся примерно к V веку до нашей эры, в этих же местах обнаружили скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 млн лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) и института археологии РАН продолжат в 2020 году исследования дна Керченского пролива в поисках новых археологических находок, сообщил в четверг журналистам руководитель научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ, доктор исторических наук Александр Айбабин.

В декабре 2019 года инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что археологи обнаружили более 1 млн артефактов во время строительства Крымского моста и подходов к нему. Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 га. 100 тыс. артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям в Тамани и Керчи.

"В 2020 году планируем научную подводную разведку в Керченском проливе. Несмотря на то, что мост уже построен, но, Керченский пролив - сокровищница затонувших кораблей, сброшенных грузов. Это важнейший участок [времен] античности. Здесь шла интенсивная торговля Азии с Средиземноморьем", - сообщил он.

Айбабин уточнил ТАСС, что археологи рассчитывают на новые находки. Он напомнил, что в 2017 году в проливе у Крымского моста нашли терракотовую голову, предположительно, божества, или воина, относящуюся примерно к V веку до нашей эры. "Эта находка два года назад стала настоящей сенсацией, потому что находок столь раннего времени не находилось", - отметил он.

Здесь же был найден скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 млн лет.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. В мае 2018 года завершилось строительство его автодорожной части, в декабре открылась железнодорожная часть.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Путин: память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры
По словам президента России, долг "политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС