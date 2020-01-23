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Мишустин наградил председателя коллегии ЕЭК Саркисяна медалью Столыпина I степени

В подписанном премьер-министром распоряжении уточняется, что Тиграна Саркисяна наградили за заслуги в развитии и укреплении ЕАЭС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна медалью Столыпина I степени. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии и укреплении Евразийского экономического союза наградить медалью Столыпина П. А. I степени председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Саркисяна Тиграна Суреновича", - говорится в документе.

Медаль Столыпина - награда правительства РФ, названная в честь председателя совета министров российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов правительства РФ в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСаркисян, Тигран Суренович
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