В Минздраве заявили о необходимости дистанционного получения направлений на анализы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Возможность дистанционного получения направлений на сдачу анализов должна быть предусмотрена в России, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко на круглом столе по телемедицине в Совфеде.

"Мы можем сегодня уже рассматривать изменения и делать жизнь наших людей легче. Сейчас при первом приходе в поликлинику человек только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти. Необходимо предусмотреть возможность, когда гражданин первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже в первый раз с результатами некоторых диагностических обследований", - сказала она.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава России. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. В рамках национального проекта формируется также сеть Национальных медицинских исследовательских центров, которые будут центрами компетенций - каждый по своему профилю.