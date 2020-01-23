Медики Приамурья установят наблюдение за студентами из Китая, прибывающими в регион

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 января. /ТАСС/. Масочный режим введут в вузах в Амурской области, где учатся студенты из КНР. За студентами, прибывающими из Китая, будет установлено медицинской наблюдение, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

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"На период неблагополучной обстановки образовательные организации области откажутся от детских туров в КНР. В вузах, где учатся студенты из КНР, планируется ввести масочный режим, а за самими студентами, прибывающими в Приамурье, будет организовано медицинское наблюдение. Ряд мер будет принят амурскими гостиницами и туристическими агентствами, авиакомпаниями. К противоэпидемическим мероприятиям подключатся пограничники", - говорится в сообщении.

В областном правительстве состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Приамурья. Региональному Минздраву поручено обеспечить готовность медорганизаций к оказанию помощи людям в случае возникновения случаев инфекции, подготовить резерв коечного фонда, принять ряд меры для оперативного реагирования на любые изменения ситуации.

По словам руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, "никакой паники среди населения сейчас нет и не должно быть". "Гражданам просто необходимо следовать рекомендациям специалистов. Наша задача - организовать совместную работу всех служб и ведомств на высоком уровне, с постоянным взаимодействием", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Кургановой.

Минздрав России уже начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.