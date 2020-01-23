Финскому депутату, сравнившему беженцев с чужеродной флорой, могут предъявить обвинение

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Финляндии Райя Тойвиайнен обратилась в парламент страны за согласием на выдвижение обвинения против депутата от партии "Истинные финны" Юхи Мяэнпяя за его слова о просителях убежища. Об этом сообщила в четверг пресс-служба парламента.

"Тойвиайнен попросила согласия парламента на выдвижение обвинения против депутата Юхи Мяэнпяя за слова, сказанные во время выступления на пленарном заседании 12 июня 2019 года", - говорится в сообщении. Выступая в парламенте, Мяэнпяя в речи, посвященной миграции, сравнил просителей убежища с чужеродными видами флоры и фауны.

По словам Тойвиайнен, по этому делу было проведено предварительное расследование и на его основании полиция подозревает, что слова депутата подпадают под статью о разжигании ненависти к группе населения.

Генпрокурор указала, что речь идет о таком нарушении, где генпрокуратура принимает решение о выдвижении обвинения на основе закона об использовании свободы слова в общественной информации. Однако для этого, согласно конституции, "необходимо согласие парламентариев, поскольку речь идет о высказанном депутатом мнении". Как прописано в основном законе, обвинение может быть выдвинуто, если это поддержит пять шестых из состава депутатов. Всего в парламенте Финляндии 200 депутатов.

При этом в прокуратуре указали, что даже одобрение парламента еще не будет означать того, что депутат станет обвиняемым. Запрос генпрокурора будет рассмотрен в начале весенней сессии парламента, которая откроется в феврале.