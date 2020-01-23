Претензии к компании iHerb связаны с популярными препаратами Tribulus и Dhea

УЛЬЯНОВСК, 23 января. /ТАСС/. Экспертиза биологически активных добавок компании iHerb проводилась в отношении популярных препаратов Tribulus и Dhea, сообщил в четверг ТАСС заведующий лабораторией масс-спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса Центра коллективного пользования (научно-образовательный центр) Российского университета дружбы народов Сергей Горяинов. После ознакомления с их содержанием прокурорская проверка сочла эту продукцию небезопасной.

"В числе препаратов, по которым проводились исследования, были такие популярные как Tribulus, Dhea. Одни из производителей - Source Naturals, Now Sports, MRM", - сказал собеседник агентства.

По данным нескольких СМИ, запрет связан с наличием в некоторых БАДах растения якорцы стелющиеся (международное научное название - Tribulus terrestris). Согласно данным iHerb, растение веками использовалось в Греции, Индии и Африке "для усиления жизненной силы и потенции", а недавние исследования показали, что якорцы могут укреплять системы защиты организма от свободных радикалов и содействовать здоровой эндокринной функции, укрепляя мужское репродуктивное здоровье. В приложении iHerb на данный момент продается ряд препаратов, в составе которых содержится экстракт растения якорцы. Якорцы входят в перечень растений, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище согласно техническому регламенту таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. По информации региональной прокуратуры, запрет связан с тем, что с данной платформы "осуществлялась реализация опасной для жизни и здоровья людей продукции". Надзорное ведомство отмечает, что в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии. Российское подразделение iHerb уже подало кассационную жалобу на решение Ульяновского областного суда.

Горяинов ранее сообщал ТАСС, что задача исследований заключалась в том, чтобы выяснить, соответствует ли заявленное производителем на этикетке тому, что содержится в составе препаратов. Результаты экспертизы подтвердили это соответствие. На анализ было представлено четыре препарата, два из которых содержали экстракт якорцев стелющихся, один мелатонин - гормон сна, еще в одном был гормон дегидроэпиандростерон.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок, российское подразделение было открыто в РФ в конце 2019 года.