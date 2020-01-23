{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Претензии к компании iHerb связаны с популярными препаратами Tribulus и Dhea

В них содержится экстракт якорцев стелющихся, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище

УЛЬЯНОВСК, 23 января. /ТАСС/. Экспертиза биологически активных добавок компании iHerb проводилась в отношении популярных препаратов Tribulus и Dhea, сообщил в четверг ТАСС заведующий лабораторией масс-спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса Центра коллективного пользования (научно-образовательный центр) Российского университета дружбы народов Сергей Горяинов. После ознакомления с их содержанием прокурорская проверка сочла эту продукцию небезопасной.

"В числе препаратов, по которым проводились исследования, были такие популярные как Tribulus, Dhea. Одни из производителей - Source Naturals, Now Sports, MRM", - сказал собеседник агентства.

По данным нескольких СМИ, запрет связан с наличием в некоторых БАДах растения якорцы стелющиеся (международное научное название - Tribulus terrestris). Согласно данным iHerb, растение веками использовалось в Греции, Индии и Африке "для усиления жизненной силы и потенции", а недавние исследования показали, что якорцы могут укреплять системы защиты организма от свободных радикалов и содействовать здоровой эндокринной функции, укрепляя мужское репродуктивное здоровье. В приложении iHerb на данный момент продается ряд препаратов, в составе которых содержится экстракт растения якорцы. Якорцы входят в перечень растений, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище согласно техническому регламенту таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. По информации региональной прокуратуры, запрет связан с тем, что с данной платформы "осуществлялась реализация опасной для жизни и здоровья людей продукции". Надзорное ведомство отмечает, что в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии. Российское подразделение iHerb уже подало кассационную жалобу на решение Ульяновского областного суда.

Горяинов ранее сообщал ТАСС, что задача исследований заключалась в том, чтобы выяснить, соответствует ли заявленное производителем на этикетке тому, что содержится в составе препаратов. Результаты экспертизы подтвердили это соответствие. На анализ было представлено четыре препарата, два из которых содержали экстракт якорцев стелющихся, один мелатонин - гормон сна, еще в одном был гормон дегидроэпиандростерон.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок, российское подразделение было открыто в РФ в конце 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин: память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры
По словам президента России, долг "политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС