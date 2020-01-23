Нетаньяху заявил, что Израиль вечно будет помнить, кто освободил Освенцим

"Именно Красная армия освободила Освенцим, и мы всегда будем это помнить", - сказал израильский премьер на церемонии, в которой приняли также участие президенты РФ Владимир Путин и Израиля Реувен Ривлин.

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул в четверг на открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти", что еврейское государство всегда будет помнить, что именно солдаты Красной армии освободили Освенцим.

Нетаньяху отметил, что памятник подвигу блокадников в Иерусалиме "говорит на универсальном языке - языке любви к родине, языке жертвенности, непрестанной борьбы и победы". "Вместе с периодом гибели и смерти в 900 дней мир увидел, что смелость и героизм побеждают", - продолжил Нетаньяху в ходе церемонии, трансляцию которой вели основные каналы израильского ТВ.

Премьер отметил, что в наши дни, "в отличие от того, что было во времена Холокоста, у еврейского народа есть сильное государство". "Мы должны стоять вместе, чтобы защитить нашу безопасность и наше будущее", - продолжил он.

Нетаньяху напомнил, что в 2018 году он приехал в Москву на празднование Дня Победы и присоединился к шествию "Бессмертного полка" в российской столице.

Президент Израиля Реувен Ривлин отметил в свою очередь, что "стоя здесь в середине января в Иерусалиме сложно представить себе мороз, который стоял в Ленинграде в январе 1942 года". "Люди, пережившие блокаду, говорят, что это была самая суровая зима, которую знал город", - добавил он. "Немцы ждали, что город сдастся, но это не устраивало жителей Ленинграда", - подчеркнул Ривлин. "Возможно, неслучайно, день снятия блокады Ленинграда 27 января является символической датой в нашей общей истории: 27 января 1945 военнослужащие Красной армии освободили концлагерь Освенцим", - сказал президент еврейского государства.

Памятник героизму блокадников в Иерусалиме

Путин и Нетаньяху открыли в четверг в центре Иерусалима монумент "Свеча памяти", посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он установлен в парке Сакер, недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента - Кнессета. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев. В верхней части стелы - бронзовая часть, символизирующая пламя свечи.

В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронено 490 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых - десятки тысяч евреев. Стела спроектирована петербургскими и израильскими архитекторами. Ее установка - инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга.