{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нетаньяху заявил, что Израиль вечно будет помнить, кто освободил Освенцим

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что концлагерь освободила Красная армия, и призвал народ своей страны вместе защищать будущее и собственную безопасность

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул в четверг на открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти", что еврейское государство всегда будет помнить, что именно солдаты Красной армии освободили Освенцим.

"Именно Красная армия освободила Освенцим, и мы всегда будем это помнить", - сказал израильский премьер на церемонии, в которой приняли также участие президенты РФ Владимир Путин и Израиля Реувен Ривлин.

На эту тему
"Осталась одна Таня": судьбы детей в блокадном Ленинграде и фашистских концлагерях

Нетаньяху отметил, что памятник подвигу блокадников в Иерусалиме "говорит на универсальном языке - языке любви к родине, языке жертвенности, непрестанной борьбы и победы". "Вместе с периодом гибели и смерти в 900 дней мир увидел, что смелость и героизм побеждают", - продолжил Нетаньяху в ходе церемонии, трансляцию которой вели основные каналы израильского ТВ.

Премьер отметил, что в наши дни, "в отличие от того, что было во времена Холокоста, у еврейского народа есть сильное государство". "Мы должны стоять вместе, чтобы защитить нашу безопасность и наше будущее", - продолжил он.

Нетаньяху напомнил, что в 2018 году он приехал в Москву на празднование Дня Победы и присоединился к шествию "Бессмертного полка" в российской столице.

Президент Израиля Реувен Ривлин отметил в свою очередь, что "стоя здесь в середине января в Иерусалиме сложно представить себе мороз, который стоял в Ленинграде в январе 1942 года". "Люди, пережившие блокаду, говорят, что это была самая суровая зима, которую знал город", - добавил он. "Немцы ждали, что город сдастся, но это не устраивало жителей Ленинграда", - подчеркнул Ривлин. "Возможно, неслучайно, день снятия блокады Ленинграда 27 января является символической датой в нашей общей истории: 27 января 1945 военнослужащие Красной армии освободили концлагерь Освенцим", - сказал президент еврейского государства.

Памятник героизму блокадников в Иерусалиме

Путин и Нетаньяху открыли в четверг в центре Иерусалима монумент "Свеча памяти", посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он установлен в парке Сакер, недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента - Кнессета. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев. В верхней части стелы - бронзовая часть, символизирующая пламя свечи.

В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронено 490 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых - десятки тысяч евреев. Стела спроектирована петербургскими и израильскими архитекторами. Ее установка - инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Путин: память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры
По словам президента России, долг "политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС