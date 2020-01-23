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75-летие Победы

Беглов поблагодарил живущих в Израиле "блокадников" за памятник в Иерусалиме

Губернатор Петербурга призвал сохранять память о войне и никому не позволять ее исправлять

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился впечатлениями от открытого в Иерусалиме памятника ленинградцам-блокадникам и поблагодарил живущих сейчас в Израиле ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, за помощь в осуществлении проекта.

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"Самая главная задача - сохранить нашу историю и не дать никому ее исправить, поправить или испоганить", - сказал он журналистам в четверг по окончании церемонии открытия памятника.

Отвечая на вопрос о впечатлении от памятника, Беглов отметил, что это "впечатление со слезами на глазах".

Он рассказал, что накануне встречался с ветеранами, ленинградцами-блокадниками, живущими в Израиле, которые приложили много усилий к созданию этого монумента. Беглов выразил благодарность всем, кто помог осуществить этот проект.

"Для нас это очень важно. Это - первый монумент, посвященный Великой Отечественной войне, нашему блокадному Ленинграду, его жителям в дальнем зарубежье", - заметил он.

"Мы вспоминаем дни Холокоста, в котором пострадал еврейский народ. На Пискаревском кладбище лежат 40 тыс. евреев. Есть специальная аллея, посвященная евреям", - сказал он.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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