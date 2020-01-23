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Москалькова заявила об отсутствии у Иссахар жалоб на условия содержания

Уполномоченный по правам человека в РФ готова помочь израильтянке с подготовкой ходатайства о помиловании
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова (в центре) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова (в центре)
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в четверг осужденную в РФ за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар и сообщила, что та удовлетворена условиями содержания.

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"Относительно условий и порядка содержания, медицинской помощи, она сказала, что у нее не было жалоб, она полностью удовлетворена тем, что здесь обустроено для женщин, содержащихся в следственном изоляторе", - сказала Москалькова журналистам. Она добавила, Иссахар встретила ее "очень воодушевленная", потому что до этого посмотрела репортаж о встрече президента РФ Владимира Путина с ее матерью.

Ранее представители защиты Иссахар заявили, что надеются на ее помилование и скорое освобождение из СИЗО. В четверг Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной, и заверил, говоря о ее дочери, что "все будет хорошо".

' ТАСС/Ruptly'

Москалькова также пообщалась по телефону с Яффой Иссахар и заверила, что у ее дочери есть горячая вода, продукты и книги. "Она очень надеется, что скоро сможет увидеть вас. Я думаю, здесь главные слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину, мы всегда благодарны, когда другие государства проявляют милосердие и гуманизм в отношении граждан России. Стараемся поступать так же в отношении граждан других государств", - сказала Москалькова по телефону матери осужденной.

Кроме того, Москалькова выразила готовность помочь израильтянке в подготовке ходатайства о помиловании, если ее характеристика будет удовлетворительной.

"Если ей понадобится моя помощь в составлении ходатайства о помиловании или условно-досрочном освобождении при условии, если ее характеристика и соблюдение наших правил нахождения в пенитенциарной системе будут удовлетворительными, конечно, готова буду помочь", - сказала она.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября прошлого года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильМоскалькова, Татьяна Николаевна
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