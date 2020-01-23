В Нижнем Новгороде устранили дефект коллектора, из-за которого произошла крупная авария

ТАСС, 23 января. Дефект канализационного коллектора, из-за поломки которого жильцы 1,7 тыс. домов остались без холодной воды, а в городе ввели режим ЧС, устранен, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Завершено устранение дефекта коллектора в Ленинском районе. Заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков сообщил, что байпас (обводной технический водопровод), повреждение которого стало причиной аварии, демонтировали", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подача воды начнется в дома в течение получаса.

Прорыв коллектора зафиксировали накануне вечером. Из него вытекали канализационные стоки на территорию СНТ "Красный кожевенник", на площади 1 тыс. кв. м оказались затоплены 40 участков.

В связи с прорывом коллектора было принято решение об отключении горячего и холодного водоснабжения в Автозаводском районе, в городе ввели режим ЧС. В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района: более 1700 жилых домов с количеством жителей 294 тыс. человек, в том числе 58,8 тыс. детей, 118 социально-значимых объектов - из них 14 с круглосуточным пребыванием - лечебные учреждения. Причиной аварии на коллекторе стала трещина на техническом трубопроводе. Ситуация могла возникнуть из-за подвижки грунта, перепада температур и возраста трубопровода.